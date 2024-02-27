27 февраля, 10:37Общество
Путин указал на вклад русофилов в противодействие попыткам Запада изолировать РФ
Фото: kremlin.ru
Движение русофилов имеет значимый вклад в борьбе с попытками западных стран изолировать Россию. Об этом сообщил Владимир Путин в телеграмме, размещенной на сайте Кремля, к участникам второго конгресса Международного движения русофилов.
"Русофильское движение помогает распространению за границей объективной и достоверной информации о нашей стране, разоблачению антироссийских измышлений и пропагандистских мифов", – уточнил он.
Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что российская сторона постоянно сталкивается с попытками Запада отменить все российское. Речь, по его словам, также идет о книгах, фильмах, музыке, контенте в интернете и даже языке. Глава кабмина добавил, что в связи с этим следует сохранять историческую память народов России и ее соседей, бережно относиться к русскому языку и традициям.
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