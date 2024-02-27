Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 10:37

Общество

Путин указал на вклад русофилов в противодействие попыткам Запада изолировать РФ

Фото: kremlin.ru

Движение русофилов имеет значимый вклад в борьбе с попытками западных стран изолировать Россию. Об этом сообщил Владимир Путин в телеграмме, размещенной на сайте Кремля, к участникам второго конгресса Международного движения русофилов.

"Русофильское движение помогает распространению за границей объективной и достоверной информации о нашей стране, разоблачению антироссийских измышлений и пропагандистских мифов", – уточнил он.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что российская сторона постоянно сталкивается с попытками Запада отменить все российское. Речь, по его словам, также идет о книгах, фильмах, музыке, контенте в интернете и даже языке. Глава кабмина добавил, что в связи с этим следует сохранять историческую память народов России и ее соседей, бережно относиться к русскому языку и традициям.

Развитие нравственных ценностей российского казачества обсудили в Москве

Читайте также


властьобщество
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика