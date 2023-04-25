НАТО хотела развалить Россию, но в итоге ее сплотила – Лавров

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Североатлантический альянс ставил перед собой задачу развалить Россию, однако своими действиями только способствовал ее сплочению, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Оценки, которые непредвзятые наблюдатели, политологи делают и в Российской Федерации, и за рубежом, заключаются в том, что НАТО хотела развалить Россию, а в итоге она ее сплотила", – передает ТАСС его слова.

Дипломат также добавил, что российская сторона будет делать все, чтобы люди, которые говорят на русском языке и причастны к русской культуре, не подвергались истреблению на Украине. Кроме того, Лавров обратил внимание на недопустимость дискриминации граждан, которые исповедуют религию через Украинскую православную церковь.

Ранее Лавров заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз спекулируют на теме Украины, чтобы переключить внимание мирового сообщества с проблемных вопросов Ближнего Востока.

По его словам, США и ЕС заявляют, что все вопросы будут решены, если победить Россию. Однако, по его мнению, Запад в очередной раз пытается диктовать развивающимся странам, которые заинтересованы в решении конкретных проблем, свои условия, игнорируя нормы международного права, а также культуру и традиции других государств.

