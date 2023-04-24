Лавров призвал Запад уважать других членов мирового сообщества

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западное меньшинство не имеет права говорить от имени человечества. Выступая на заседании Совбеза ООН, он отметил, что следует иметь уважение к другим членам мирового сообщества.

"Давайте будем называть вещи своими именами: никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества", – цитирует его RT.

По словам главы ведомства, западным странам стоит соблюдать приличное поведение.

До этого Лавров указал, что ООН и ее Устав представляют угрозу глобальным амбициям США. Такое заявление он сделал на заседании Совета безопасности ООН об эффективной многосторонности через защиту принципов устава организации.

Глава МИД РФ прибыл в Нью-Йорк в ночь на 24 апреля. Под его председательством в заседании Совбеза ООН 24 и 25 апреля пройдут дебаты на тему защиты принципов Устава организации и будет обсуждаться ближневосточная проблематика.

Ранее Лавров заявил, что РФ не забудет невыдачу виз США российским журналистам, которые должны были лететь в Нью-Йорк для освещения его работы на Совбезе. По его словам, Штаты показали, чего стоят их клятвы о защите свободы слова.