Лавров прибыл в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем телеграм-канале.

"Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк", – написала она.

Под председательством Лаврова состоится заседание Совета безопасности ООН.

Ранее Лавров сообщил, что РФ не забудет невыдачу виз США российским журналистам, которые должны были лететь в Нью-Йорк для освещения его работы на Совбезе. Он заявил, что США струсили, хоть и называют себя самым сильным, умным, свободным и справедливым государством.

По его словам, США показали, чего стоят их клятвы о защите свободы слова.

Зампредставителя генсекретаря ООН Фархан Хак не стал комментировать невыдачу Соединенными Штатами виз журналистам.