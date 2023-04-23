Лавров заявил, что РФ не забудет невыдачу виз США российским журналистам

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Российская Федерация не забудет и не простит невыдачу виз Соединенными Штатами российским журналистам для участия в работе Совбеза ООН, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Я, конечно, понимал, насколько наши американские коллеги славятся такого рода вещами, но был уверен, что, все-таки, на этот раз с учетом того внимания, которое было привлечено к их безобразному поведению, все будет иначе. Но я ошибался", – сказал Лавров в видео, которое разместила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Глава российской дипломатии заявил, что США струсили, однако называют себя самым сильным, умным, свободным и справедливым государством. Он отметил, что эта страна показала, чего стоят ее клятвы о защите свободы слова.

Лавров добавил, что министерству необходимо будет работать за журналистов, которым не выдали визы. МИД будет проявлять больше энергии и сил, чтобы донести правду до мирого сообщества.

Министр попросил отслеживать работу МИД и распространять правду через свои каналы.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что диппредставительство Соединенных Штатов не выдало визы группе российских журналистов, которые должны были лететь в Нью-Йорк для освещения работы главы МИД РФ Сергея Лаврова. Рябков назвал эту ситуацию издевательством и отражением того, что коллегам в Вашингтоне нельзя верить.