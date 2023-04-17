Небензя заявил о получении Лавровым и большей частью делегации РФ виз США

Фото: телеграм-канал "Постпредство России при ООН"

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров и большая часть российской делегации, за исключением прессы, получили визы США в преддверии визита министра в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совбеза ООН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова постпреда РФ при организации Василия Небензи.

"Да, получил", – этими словами он подтвердил наличие визы у Лаврова и большей части делегации.

Ранее в США предупредили, что Лаврова ожидает холодный прием в Нью-Йорке. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что Соединенные Штаты сделали все для того, чтобы разрушить основу отношений Москвы и Вашингтона.

В частности, посол напомнил обвинения США в адрес России во вмешательстве в выборы, в хакерских атаках, завоевании международных рынков и прочем.

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