В Кремле прокомментировали информацию о невыдаче виз Лаврову

Фото: kremlin.ru

В Кремле негативно отнеслись к тому, что главе МИД РФ Сергею Лаврову и российской делегации не выдали визы для участия в Совете безопасности ООН. США необходимо выполнять собственные обязательства, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Негативно... Я, единственное что, я не видел в первоисточнике этого сообщения, мне это надо проверять. Но у американской стороны есть обязательства как страны, которая принимает штаб-квартиру ООН", – подчеркнул официальный представитель Кремля.

До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что американская сторона пока не выдала визы делегации РФ и Лаврову, поэтому речи о встречах не может и идти.

Ранее глава правовой референтуры постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко сообщил, что ситуация с визовой дискриминацией сотрудников России со стороны США не выправляется. Он заявил, что иногда руководители подразделений Секретариата не могут получить визу годами и не могут полноценно выполнять свои обязанности.

Россия ждет немедленного запуска арбитража ООН-США из-за проблем с выдачей виз, а также из-за ограничения на передвижение российских дипломатов, добавил Леонидченко.

Новости часа: Лавров заявил, что РФ и США находятся в горячей фазе войны

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!