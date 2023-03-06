06 марта, 20:40Политика
В ООН выразили надежду на решение проблемы с выдачей виз США дипломатам РФ
Фото: depositphotos/Alexandre17
В ООН надеются, что принимающая сторона решит проблему с выдачей американских виз дипломатам из России. Об этом РИА Новости заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
"Это проблема. И мы надеемся, что она будет решена с принимающей стороной", – сказал Хак.
Ранее представитель РФ на заседании группы открытого состава по информационным и коммуникационным технологиям Ирина Тяжлова рассказала, что Вашингтон вновь отказал в выдаче виз российским дипломатам, которые намеревались принять участие в деятельности рабочей группы в штаб-квартире ООН.
По ее мнению, Соединенные Штаты сделали это "безосновательно и в вызывающей форме". Тяжлова попросила Секретариат ООН предпринять меры для пресечения подобной пагубной практики Вашингтона.
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