В ООН выразили надежду на решение проблемы с выдачей виз США дипломатам РФ

Фото: depositphotos/Alexandre17

В ООН надеются, что принимающая сторона решит проблему с выдачей американских виз дипломатам из России. Об этом РИА Новости заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Это проблема. И мы надеемся, что она будет решена с принимающей стороной", – сказал Хак.

Ранее представитель РФ на заседании группы открытого состава по информационным и коммуникационным технологиям Ирина Тяжлова рассказала, что Вашингтон вновь отказал в выдаче виз российским дипломатам, которые намеревались принять участие в деятельности рабочей группы в штаб-квартире ООН.

По ее мнению, Соединенные Штаты сделали это "безосновательно и в вызывающей форме". Тяжлова попросила Секретариат ООН предпринять меры для пресечения подобной пагубной практики Вашингтона.

Россиянам рассказали о текущей ситуации с получением европейской визы

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!