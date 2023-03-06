Представитель делегации РФ заявила, что США отказали в визах делегатам в ООН

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США снова отказали в выдаче виз российским дипломатам, планировавшим принять участие в деятельности рабочей группы по информационным и коммуникационным технологиям в штаб-квартире ООН. Об этом на заседании группы сообщила представитель РФ Ирина Тяжлова, которую цитирует РИА Новости.

Она подчеркнула, что США отказали в визе "безосновательно и в вызывающей форме". Такой же шаг ранее Штаты предприняли и в отношении главы делегации.

Тяжлова назвала происходящее грубым нарушением Вашингтоном обязательств по размещению и обеспечению работы центральных учреждений ООН.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в посольстве США в Москве хватает сотрудников для выдачи виз. По словам главы МИД, российские дипломаты в США не являются мелочными, а стараются быть серьезными. Также министр отметил, что дипломаты взаимно высылаются из стран с 2016 года – время правления экс-президента Штатов Барака Обамы. При завершении его президентства были высланы более ста человек – дипломаты с женами и детьми, которые были вынуждены в короткие сроки освободить свои места.

Он также отметил, что при правлении 45-го американского лидера Дональда Трампа не был решен вопрос с высылкой россиян. Именно поэтому были введены взаимные ограничения. На данный момент между США и РФ нет паритета в численности дипломатов. Однако Россия продолжает выдавать визы гражданам Соединенных Штатов.

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