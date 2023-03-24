Миссия РФ в ООН заявила, что ситуация с выдачей виз ее сотрудникам в США деградирует

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Ситуация с визовой дискриминацией сотрудников России из числа Секретариата ООН со стороны США не выправляется. Об этом заявил глава правовой референтуры постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко.

"Не выправляется ситуация с визовой дискриминацией граждан Российской Федерации, прошедших конкурс на замещение вакансий в Секретариате ООН или уже работающих в нем", – приводятся его слова на сайте российской миссии.

Леонидченко заявил, что в некоторых случаях руководители подразделений Секретариата не могут получить визу годами и не могут полноценно выполнять свои обязанности. Он напомнил, что этих сотрудников на работу берет ООН, а не Госдеп, и заявляет, что США по какой-то причине считают, что могут решать, кто будет работать в Секретариате ООН, а кто нет.

По его словам, США демонстративно злоупотребляют положением страны пребывания ООН.

Леонидченко уточняет, что уже почти полгода ожидает получения визы дипломат, который должен прибыть в Нью-Йорк для работы по линии Третьего комитета ГА ООН, а всего продления виз ожидают уже 37 сотрудников российского постпредства и 49 членов их семей.

Дипломат заявил, что Россия ждет немедленного запуска арбитража ООН-США из-за проблем с выдачей виз, а также из-за ограничения на передвижение российских дипломатов, которые работают в постпредстве при ООН в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что в ООН выразили надежду на решение проблемы с выдачей виз США дипломатам РФ. Официальный представитель генсека ООН Фархан Хак заявил, что надеется на решение проблемы со стороны принимающей страны.

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