Рябков ответил на вопрос о возможности встречи Лаврова с Блинкеном

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Пока рано рассуждать о возможности встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном, считает заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Представители СМИ поинтересовались у дипломата, запрашивали ли американцы встречу Блинкена с Лавровым в Нью-Йорке.

"Американская сторона пока даже визы не выдала делегатам нашей делегации, соответственно, о каких встречах можно вести речь, когда не решен даже технический вопрос", – передает РИА Новости его ответ.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что дипломаты из РФ не могут покинуть 25-мильную зону. По его словам, Вашингтон дал около сотни отказов на соответствующие просьбы. Так, российские дипломаты не могут без разрешения выехать за пределы той зоны, в которую входит только Нью-Йорк и часть Лонг-Айленда.

Он также напомнил, что многие сотрудники российского постпредства находятся там без американской визы. Полянский объяснил, что без нее граждане могут пребывать в США, однако если они покинут страну, то уже не смогут вернуться. Дипломат назвал это определенным способом давления.



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