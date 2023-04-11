Полянский сообщил об отказах дипломатам из России в просьбе покинуть Нью-Йорк

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Дипломаты из РФ не могут покинуть 25-мильную зону. Вашингтон дал около сотни отказов на соответствующие просьбы. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского.

По его словам, российские дипломаты не могут без разрешения выехать за пределы той зоны, в которую входит только Нью-Йорк и часть Лонг-Айленда.

"Пока не приходит согласие, человек не имеет права трогаться в путь. Мы уже недели две не подаем их, потому что это абсолютно бесперспективно. С того момента все наши заявки – около сотни – были отклонены, и людям пришлось менять планы", – рассказал он.

Полянский также напомнил, что многие сотрудники российского постпредства находятся там без американской визы. Он объяснил, что без нее граждане могут пребывать в США, однако если они покинут страну, то уже не смогут вернуться. Дипломат назвал это определенным способом давления.

Рассчитывать на какие-то послабления пока не приходится, учитывая то, как сейчас складываются отношения между Россией и Соединенными Штатами, резюмировал Полянский.

Ранее глава правовой референтуры постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко заявил, что ситуация с визовой дискриминацией сотрудников России из числа Секретариата организации со стороны США не выправляется.

По его словам, в некоторых случаях руководители подразделений Секретариата не могут получить визу годами и не могут полноценно выполнять свои обязанности. Он напомнил, что этих сотрудников на работу берет ООН, а не Госдеп, добавив, что США по какой-то причине считают, что могут решать, кто будет работать в Секретариате ООН, а кто нет.



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