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До достижения мира на Украине далеко из-за отсутствия каких-либо дипломатических усилий со стороны западных стран. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости.

По его словам, на сегодняшний день единственное, чем занимается Запад, – это поставляет вооружение на Украину и раздувает конфликт. Поэтому на данном этапе трудно продвинуться дальше, добавил Полянский.

Ранее он заявил, что Запад оказывал сильное давление на членов Совета безопасности ООН, чтобы они не проголосовали за российский проект резолюции о проведении международного расследования диверсии на "Северный потоках".

До этого Полянский сообщил, что некоторые наемники из США, наряду с украинскими националистами, верят в свою безнаказанность и нарушают международное право.

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