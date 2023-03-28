Блинкен назвал ловушкой призывы к миру на Украине

Фото: ТАСС/AP Photo/Oliver Douliery

Призывы к мирному урегулированию конфликта на Украине могут быть ловушкой, считает госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом американский политик сказал на видеоконференции по украинскому кризису.

По его мнению, призывы к прекращению огня на Украине "могут быть очень циничной ловушкой". В связи с этим Блинкен заявил о необходимости соблюдать осторожность. Он отметил, что целью этой ловушки является заморозка конфликта.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что НАТО выступает стороной конфликта на Украине и не скрывает своей главной цели – поразить Россию на поле боя и в дальнейшем расчленить ее.

По его мнению, тема помощи Украине со стороны Альянса станет одной из основных на созываемом Вашингтоном в конце марта "Саммите за демократию". Патрушев заявил, что из Украины сделали один большой военный лагерь, куда направляют вооружение, боеприпасы и разведданые.



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