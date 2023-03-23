Блинкен заявил, что Украина может попытаться вернуть часть территорий не на поле боя

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина может попытаться вернуть часть территорий не в ходе военного конфликта, а "другим путем". Об этом сообщает ТАСС.

"Я думаю, что будут территории на Украине, за которые Украина настроена воевать, а могут быть территории, которые они могут решить вернуть другим путем", – заявил он.

Блинкен также сообщил, что выделенных средств США хватит на поддержку Украины до конца текущего года. Он заявил, что "крайне серьезно" относится к озабоченности американских законодателей относительно того, как Киев расходует выделяемые ему деньги. По его словам, почти половина сотрудников посольства США на Украине контролируют расход этих денег.

Кроме того, Блинкен заявил, что в вопросе выделения дополнительных средств из американского бюджета на помощь Украине "многое будет зависеть от положения дел на поле боя".

До этого Блинкен сообщил, что США готовы взаимодействовать с Россией по урегулированию ситуации на Украине. Он заявил, что не увидел от Москвы стремления к этому и подчеркнул, что мир должен быть прочным и справедливым.

Президент России Владимир Путин заявил, что многие пункты плана КНР по мирному урегулированию ситуации на Украине можно взять за основу будущих переговоров. Он отметил, что такое станет возможно, только когда к мирному урегулированию будут готовы на Западе и в Киеве.

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