Запад оказывал давление на членов СБ ООН при голосовании по "Северным потокам" – Полянский

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Запад оказывал сильное давление на членов Совета безопасности ООН, чтобы они не проголосовали за российский проект резолюции о проведении международного расследования диверсии на "Северный потоках". Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости.

По его мнению, не представляющие западный лагерь страны, которые воздержались от голосования, боялись открыто поддержать российскую сторону из-за давления со стороны Запада.

"Как всегда было сильное давление со стороны наших бывших западных партнеров. Они абсолютно четко дали понять, что они не заинтересованы в голосовании, которое будет поддерживать российскую позицию", – добавил Полянский.

Ранее сообщалось, что Совет безопасности ООН не принял российскую резолюцию о международном расследовании подрывов на "Северных потоках". Соответствующий документ не набрал нужное количество голосов – резолюцию поддержали Россия, Китай и Бразилия, другие страны воздержались от голосования.

Постпред РФ при Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что прошедшее голосование лишь увеличивает подозрения о том, кто на самом деле стоит за подрывами газопроводов.

До этого Полянский заявил, что Запад выкручивал руки странам при голосовании по антироссийской резолюции Генассамблеи ООН.

Совбез ООН не принял российско-китайскую резолюцию по "Северным потокам"

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