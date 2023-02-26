Запад давил на страны при голосовании по антироссийской резолюции ГА ООН – Полянский

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Запад выкручивал руки странам при голосовании по антироссийской резолюции Генассамблеи ООН. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.

"Методы достижения результата опять ковбойские, коллеги по ООН из развивающихся стран наперебой жаловались нам на западников за глаза, просили не обижаться и войти в положение", – написал зампостпреда.

Полянский заявил, что с подачи "давно уже переставшего делать даже видимость объективности и беспристрастности" венгерского председателя Генассамблеи за 40 минут до обеденного перерыва заседание было прервано и продолжено лишь спустя два часа.

"За это время, по нашим подсчетам, было выкручено почти 30 пар рук", – отметил Полянский.

Генеральная Ассамблея ООН в ходе специальной сессии по Украине приняла антироссийскую резолюцию, посвященную годовщине начала спецоперации России. За принятие документа проголосовала 141 страна, против выступили 7 стран и 32 страны воздержались.

В прошлом году Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Против нее выступили 50 стран, среди которых Польша, Германия, Франция, Украина и США.

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