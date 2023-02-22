В ООН заявили, что не могут проверить обвинения в связи с диверсиями на "Северных потоках"

Фото: kustbevakningen.se

Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло сообщила, что международная организация сейчас не может проверить обвинения, которые были выдвинуты в связи с подрывами "Северных потоков".

"ООН находится не в том положении, чтобы подтвердить или проверить те или иные заявления, касающиеся этих инцидентов, и ожидает результатов национальных расследований", – передает ТАСС ее слова.

Три утечки были обнаружены на "Северных потоках" 26 сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне. Другие две – на обеих нитках "Северного потока – 1".

Четвертую утечку зафиксировали в шведской экономической зоне 29 сентября.

8 февраля лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш представил результаты расследования, согласно которым американские водолазы во время летних учений установили взрывчатку под газопроводами. По его словам, 26 сентября самолет Военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй. Он привел в действие взрывчатку.



В ЕК назвали спекуляцией расследование Херша о диверсии на "Северных потоках"

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