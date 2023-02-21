Заседание СБ ООН по "Северным потокам" пройдет 21 февраля

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Заседание Совбеза ООН, которое Россия запросила в связи с подрывами на "Северных потоках", пройдет во вторник, 21 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Россия представила резолюцию в СБ ООН по расследованию подрывов на "Северных потоках". Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь сообщал, что Китай выступит с поддержкой российского проекта.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь также заявлял, что мировое сообщество вправе требовать тщательного расследования обстоятельств произошедшего на "Северных потоках", учитывая их серьезные последствия.

Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором сообщил о причастности США и Норвегии к терактам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2".

По его словам, водолазы США в ходе учений НАТО, проходивших летом 2022 года, установили взрывчатку под газопроводами. Спустя три месяца после установки, взрывчатку дистанционно активировали норвежцы.

Три утечки были обнаружены на "Северных потоках" в сентябре 2022 года. Первая из них произошла на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка произошла в шведской экономической зоне 29 сентября.

Эксперты указали на косвенные доказательства причастности США к взрывам "Северных потоков"

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