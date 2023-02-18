Россия представила резолюцию в СБ ООН по расследованию подрывов на "Северных потоках"

Фото: kustbevakningen.se

Россия представила в пятницу, 17 февраля, проект резолюции СБ ООН по созданию международной комиссии для расследования подрывов на "Северных потоках". Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова первого заместителя постоянного представителя РФ при организации Дмитрия Полянского.

Он сообщил, что проект резолюции был представлен несколько часов назад. Уточняется, что Россия будет добиваться голосования по резолюции на следующей неделе.

Ранее депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес сообщил, что Евросоюз предпочел проигнорировать причастность Вашингтона к подрыву "Северных потоков".

По его мнению, у ЕС просто не хватает смелости спросить у Соединенных Штатов, имеют ли они отношение к подрыву газопроводов. Политик заявил, что Евросоюз теперь слишком покорный.

До этого журналист Сеймур Херш, который и опубликовал расследование о причастности США к подрывам газопроводов, сообщил, что диверсии на "Северных потоках" спровоцируют для Вашингтона колоссальные последствия. В частности, публицист допустил выход некоторых стран из НАТО.

Китай призвал провести расследование после подрывов "Северных потоков"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!