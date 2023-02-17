Евродепутат заявил, что ЕС проигнорировал причастность США к подрыву "Северных потоков"

Фото: kustbevakningen.se

Евросоюз предпочел проигнорировать причастность Вашингтона к подрыву "Северных потоков", о чем недавно заявил журналист Сеймур Херш. Об этом сообщил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. Видео своего выступления он выложил на странице в Twitter.

"Это была преднамеренная террористическая атака на европейскую критическую инфраструктуру", – отметил политик.

Уоллес обратил внимание на то, что ЕС решил проигнорировать расследование, которое было проведено лауреатом Пулитцеровской премии. Однако глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что ответные меры обязательно будут, добавил он.

По его мнению, у Евросоюза просто не хватает смелости спросить у Соединенных Штатов, имеют ли они отношение к подрыву газопроводов. Политик заявил, что ЕС теперь слишком покорный.

"Вы настоящее посмешище", – резюмировал он.

Три утечки были обнаружены на "Северных потоках" 26 сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне. Другие две – на обеих нитках "Северного потока".

Четвертую утечку зафиксировали в шведской экономической зоне 29 сентября.

8 февраля Херш представил результаты расследования, согласно которым американские водолазы во время летних учений установили взрывчатку под газопроводами. По его словам, 26 сентября самолет Военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй. Он привел в действие взрывчатку.



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