Журналист Дуган представил новые данные о причастности США к подрывам "Северных потоков"

Фото: ТАСС/Zuma

В учениях НАТО Baltops-2022, проходивших летом 2022 года в районе датского острова Борнхольм в Балтийском море, участвовали американские водолазы с глубоководным оборудованием. Об этом говорится в анонимном письме, полученном американским журналистом Джоном Дуганом.

"Я полностью доверяю письму. В нем содержатся подробности, которые мог предоставить только человек, хорошо знакомый с учениями Baltops-22 и глубоководным оборудованием. Все было корректно", – цитирует журналиста РИА Новости.

По словам Дугана, письмо было дополнено фотографиями с учений и документами. При этом источник просил не распространять файлы, чтобы избежать раскрытия собственной личности.

Адресант письма заявил, что лично принимал участие в учениях. Американских дайверов доставили на место 15 июня. Источнику журналиста они показались странными.

Дайверов якобы встречали вице-адмирал Шестого флота ВМС США и группа людей в штатском. Перед началом учений командующий Шестым флотом вице-адмирал Юджин Блэк сообщал, что в их программу входит отработка подводного минирования. Однако Дугану не удалось установить личность вице-адмирала из-за отсутствия связи с автором письма.

Как сообщили сами водолазы, они намеревались принимать участие в учениях по разминированию, в процессе которых должны были обезвредить противокорабельные мины. При этом оборудования для этого у них не было. Источник журналиста уверяет, что американцы имели при себе ребризеры MK-29, в которых используется кислородно-гелиевая смесь для глубоководного погружения.

"Они покинули лодку в своих ребризерах и исчезли под водой на более чем шесть часов. Не существует такого автономного снаряжения, которое позволит дайверу продержаться под водой шесть часов", – следует из письма.

После погружения дайверы вернулись с ящиками, и их забрал вертолет.

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш выпустил расследование, которое подтверждает факт причастности США и их норвежских пособников к терактам на газопроводах. Он утверждал, что водолазы США в ходе учений НАТО установили взрывчатку под газопроводами "Северный поток" и "Северный поток – 2" летом 2022 года. Через три месяца после установки взрывчатку дистанционно активировали норвежцы.

Три утечки обнаружили на "Северных потоках" в конце сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне. Другие две – на обеих нитках "Северного потока".

Четвертая утечка произошла в шведской экономической зоне 29 сентября.



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