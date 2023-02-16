Володин предложил взыскать ущерб за подрыв "Северных потоков" с иностранных компаний

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Ущерб, который был нанесен в результате диверсии на "Северных потоках", можно взыскать с иностранных компаний, которые находятся на территории России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Давайте возьмем, посчитаем какой ущерб, его с вами обсудим, предъявим, потому что, кто-то если думает, что невозможно взыскать, – это не так", – передает "Интерфакс" его слова.

Володин напомнил, что за рубежом в последнее время активно обсуждают возможность конфискации российских активов. При этом стоит не забывать, что в РФ находятся средства других государств, Россия воспользуется ресурсами иностранных компаний, если Запад посягнет на ее активы, подчеркнул политик.

Он подчеркнул, что РФ имеет на это право. По его словам, здесь работает принцип зеркальности.

Володин также отметил, что ущерб понесла российская компания "Газпром", также существенный урон был нанесен природе.

"Если европейские страны собираются прощать это все Байдену (президенту США Джо Байдену. – Прим. ред.), пускай сами между собой разбираются, мы-то не собираемся", – высказался он.

Три утечки были обнаружены на "Северных потоках" 26 сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне. Другие две – на обеих нитках "Северного потока – 1".

Четвертую утечку зафиксировали в шведской экономической зоне 29 сентября.

8 февраля Херш представил результаты расследования, согласно которым американские водолазы во время летних учений установили взрывчатку под газопроводами. По его словам, 26 сентября самолет Военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй. Он привел в действие взрывчатку.



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