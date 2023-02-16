США подали бы в суд на Херша, если бы не были виновны в ЧП на "Северных потоках" – Иванов

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Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов считает, что Штаты давно подали бы в суд на американского журналиста Сеймура Херша, если бы не были причастны к подрывам "Северных потоков".

"Если бы американцы были ни при чем, я хорошо знаю западный менталитет и западные правила, они бы давным-давно подали на него в суд за клевету и предъявили бы материальный ущерб в сотни миллионов долларов, а в Америке за клевету штрафы именно такие и бывают", – передает ТАСС его слова.

Иванов обратил внимание на то, что американские власти не идут на этот шаг, поскольку осознают, что судебные разбирательства могут завершиться не в их пользу.

Он также усомнился в том, что США будут проводить какие-либо расследования. Однако Иванов уверен, что правда все-таки пробьет себе дорогу.

Три утечки были обнаружены на "Северных потоках" 26 сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне. Другие две – на обеих нитках "Северного потока – 1".

Четвертую утечку зафиксировали в шведской экономической зоне 29 сентября.

8 февраля Херш представил результаты расследования, согласно которым американские водолазы во время летних учений установили взрывчатку под газопроводами. По его словам, 26 сентября самолет Военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй. Он привел в действие взрывчатку.

В свою очередь, Соединенные Штаты отрицают причастность к подрывам "Северных потоков". На вопрос, должна ли ООН играть какую-либо роль в расследовании диверсии, в Госдепе ответили, что взрывы произошли не на территории США, в связи с чем Вашингтон оставляет контроль над расследованием своим партнерам.



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