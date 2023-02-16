Китай раскритиковал западные СМИ за молчание после публикации Херша

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В Китае осудили западные СМИ за молчание после публикации статьи американского журналиста Сеймура Херша, в которой он заявил о причастности США к подрыву "Северных потоков". Официальный представитель китайского министерства иностранных дел Ван Вэньбинь заявил о необходимости международного расследования.

"После того как был опубликован отчет о новом подробном расследовании американского журналиста Сеймура Херша, западные СМИ, которые всегда пропагандировали свободу, профессионализм и беспристрастность, впали в коллективную афазию", – передает РИА Новости его слова.

Дипломат обратил внимание на то, что диверсия отразилась на энергетическом рынке. В мире встал вопрос о безопасности транснациональной инфраструктуры.

Ван Вэньбинь призвал провести объективное расследование подрыва газопроводов, чтобы найти и наказать виновников.

Три утечки были обнаружены на "Северных потоках" 26 сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне. Другие две – на обеих нитках "Северного потока – 1".

Четвертую утечку зафиксировали в шведской экономической зоне 29 сентября.

8 февраля Херш представил результаты расследования, согласно которым американские водолазы во время летних учений установили взрывчатку под газопроводами. По его словам, 26 сентября самолет Военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй. Он привел в действие взрывчатку.



В Кремле призвали провести международное расследование подрыва "Северных потоков"

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