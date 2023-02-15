Совфед обратится в МИД с идеей международного расследования подрыва "Северных потоков"

Фото: kustbevakningen.se

Сенатор Григорий Карасин предложил обратиться в министерство иностранных дел России с просьбой организовать расследование диверсии на "Северных потоках" с учетом данных, которые были недавно предоставлены лауреатом Пулитцеровской премии Сеймуром Хершем.

Он напомнил о том, что в публикации журналист указывает на причастность Соединенных Штатов к подрыву газопроводов.

"Предлагаю обратиться в МИД и инициировать независимое международное расследование", – передает РИА новости его слова.

В свою очередь, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала данную инициативу, назвав происшествие неприкрытым актом терроризма.

Три утечки были обнаружены на "Северный потоках" 26 сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне. Другие две – на обеих нитках "Северного потока – 1".

Четвертую утечку зафиксировали в шведской экономической зоне 29 сентября.

8 февраля Херш заявил, что американские водолазы в ходе летних учений установили взрывчатку под газопроводами. По утверждению журналиста, 26 сентября самолет военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй. Именно он и привел в действие взрывчатку.

Однако в Белом доме и ЦРУ не признают причастность Соединенных Штатов к диверсии на газопроводах, называя эту информацию ложью и вымыслом.

Эксперты указали на косвенные доказательства причастности США к взрывам "Северных потоков"

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