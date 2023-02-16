Госдеп заявил о непричастности США к диверсии на "Северных потоках"

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Соединенные Штаты отвергли обвинения в свой адрес по поводу причастности к подрывам газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, как сообщает ТАСС.

На вопрос, должна ли ООН играть какую-либо роль в расследовании диверсии, Прайс ответил, что взрывы произошли не на территории США, в связи с чем Вашингтон оставляет контроль над расследованием своим партнерам, на территории которых и произошел взрыв.

Ранее Россия запросила проведение 22 февраля заседания Совета безопасности ООН по терактам на "Северных потоках".

8 февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш представил расследование, по которому американские водолазы во время летних учений НАТО установили взрывчатку под газопроводами.

26 сентября, по словам Херша, самолет Военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй. Он привел в действие взрывчатку.

Эксперты указали на косвенные доказательства причастности США к взрывам "Северных потоков"

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