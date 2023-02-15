РФ запросила проведение заседания Совбеза ООН по терактам на "Северных потоках"

Фото: kustbevakningen.se

Россия запросила проведение 22 февраля заседания Совета безопасности ООН по терактам на "Северных потоках". Об этом в своем телеграм-канале рассказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"В свете новой информации относительно подрыва ниток газопровода "Северный поток" мы запросили на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по московскому времени) 22 февраля заседание Совета Безопасности ООН", – сообщил он.

Вместе с этим в СМИ появилась информация, что государства – союзники Киева 24 февраля выступят с предложением к Генеральной ассамблее ООН проголосовать за антироссийскую резолюцию. Она заключается в призыве к Москве "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все вооруженные силы из Украины".

8 февраля американский журналист Сеймур Херш представил расследование, согласно которому американские водолазы во время летних учений установили взрывчатку под газопроводами. По словам представителя СМИ, 26 сентября самолет Военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй. Он привел в действие взрывчатку.

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