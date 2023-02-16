РФ квалифицирует подрывы "Северных потоков" как акт международного терроризма – посольство

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Россия квалифицирует подрывы "Северных потоков" как акт международного терроризма, который требует всестороннего и независимого расследования. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства России в США Игорь Гиренко.

Гиренко также прокомментировал заявления главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса о подключении ООН к расследованию диверсий и о том, что Вашингтон отвергает обвинения в свой адрес по поводу причастности к подрывам газопроводов.

"Весьма показательно, что несдержанная реакция пресс-секретаря последовала на вполне резонный вопрос журналистов об отношении администрации к подключению ООН к поиску виновных в беспрецедентной диверсии в Балтийском море", – подчеркнул Гиренко.

По его словам, интерес журналистов более чем оправдан в условиях тотального игнорирования этого инцидента властями США и молчаливого согласия американских СМИ на фоне резонансного расследования Сеймура Херша.

"Российская сторона не позволит "замотать" ситуацию с подрывом критической энергоинфраструктуры", – добавил Гиренко.

Также Игорь Гиренко призвал Соединенные Штаты доказать свою непричастность к разрушению газопроводов.

Ранее сообщалось о том, что Россия запросила проведение 22 февраля заседания Совета безопасности ООН по терактам на "Северных потоках".

До этого американский журналист Сеймур Херш, опубликовавший расследование о причастности США к подрывам на газопроводах, обвинил СМИ и власти Соединенных Штатов в замалчивании данных о диверсиях.

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