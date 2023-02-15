Пушков прокомментировал расследование Херша по подрыву "Северных потоков"

Фото: kustbevakningen.se

Никто из мировых держав, включая Соединенные Штаты, не предоставил доказательств, опровергающих версию американского журналиста Сеймура Херша о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", заявил сенатор Алексей Пушков. Об этом сообщает Pravda.Ru.

"До сих пор при всех обвинениях в адрес Херша в отсутствии доказательств ни одно СМИ и ни одно правительство, начиная с администрации США, не выдвинули какую-либо версию, опровергающую сценарий Херша. Вероятно, потому, что нет другого сценария", – отметил он.

Три утечки были обнаружены на "Северный потоках" 26 сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне. Другие две – на обеих нитках "Северного потока – 1".

Четвертую утечку зафиксировали в шведской экономической зоне 29 сентября.

8 февраля Херш заявил, что американские водолазы в ходе летних учений установили взрывчатку под газопроводами. По утверждению журналиста, 26 сентября самолет Военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй. Именно он и привел в действие взрывчатку.

Однако в Белом доме и ЦРУ не признают причастность Соединенных Штатов к диверсии на газопроводах, называя эту информацию ложью и вымыслом.



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