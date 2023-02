Херш допустил, что может опубликовать новые материалы по подрыву "Северных потоков"

Фото: ТАСС/Zuma

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, который опубликовал расследование о причастности США к подрывам "Северных потоков", не исключил, что мог бы предоставить новые материалы о диверсии на газопроводах. Об этом он сообщил в интервью Сonsortiumnews.

Журналист сообщил, что диверсия на "Северных потоках" готовилась в большом секрете. Херш допустил, что мог бы в дальнейшем написать больше о механизме подготовки подрывов. Вместе с тем он указал на роль Норвегии, Швеции и Дании в подготовке взрывов, однако подробности их участия раскрывать пока не стал.

Ранее Сеймур Херш заявил, что подрыв газопроводов "Северный поток" спровоцирует для США колоссальные последствия. В частности, журналист допустил выход из НАТО некоторых стран.

До этого Херш обвинил американские СМИ в замалчивании данных о подрыве "Северных потоков". По словам публициста, в период его работы в The New York Times в 1972–1979 годах редакция выносила практически каждый его материал на первые полосы. Кроме того, за его деятельностью следили в The Washington Post.

США подали бы в суд на Херша, если бы не были виновны в ЧП на "Северных потоках" – Иванов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!