Москва ожидает запуска генсеком ООН арбитража против США из-за проблемы виз – Полянский

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Российская сторона ждет, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш быстрее запустит процедуру арбитража против Вашингтона для решения проблемы с выдачей американских виз российским дипломатам, которые хотят осуществлять деятельность в постпредстве РФ при организации. Об этом рассказал первый зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы надеемся, что это будет сделано как можно быстрее. Потому что проблемы накапливаются, они не решаются так, как должны решаться в соответствии с духом и буквой соглашения о принимающей стране", – цитирует Полянского РИА Новости.

Дипломат добавил, что американская сторона имеет за собой достаточное количество нарушений по вопросу соглашений о стране пребывания. По мнению Полянского, объем этих нарушений соответствует тому, чтобы запустить процедуру арбитража, предусмотренного соглашением.

Между тем российский диппредставитель в США Анатолий Антонов заявил, что Белому дому следует перестать пытаться применять доктрину прав человека для своих геополитических игр и разрушения суверенитета других стран. Посол подчеркнул, что в современных реалиях необходимо защищать такие основополагающие принципы международного согласия, как суверенное равенство и невмешательство в чужие дела.

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