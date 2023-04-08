Блинкен исключил переговоры о прекращении огня между Россией и Украиной в настоящее время

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Госсекретарь США Энтони Блинкен исключил проведение переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости.

"Россия должна дойти до того момента, когда она будет готова вступить в конструктивные переговоры", – заявил Блинкен.

Он считает, что целью переговоров должен стать "справедливый и прочный мир". По его словам, идея о прекращении огня может показаться заманчивой, но "если это равносильно фактической ратификации захвата Россией значительной украинской территории, это не будет справедливым и прочным миром".

Блинкен также считает, что в случае прекращения огня, Россия могла бы перегруппировать войска и впоследствии снова атаковать.

До этого Блинкен заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться уже в ближайшие недели. По его словам, с учетом этого Запад преследует две цели: помочь Киеву в организации контрнаступления и в наращивании среднесрочного и долгосрочного потенциала.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры России и Украины могут состояться лишь при учете интересов Москвы. Он напомнил, что власти РФ не раз говорили, что не отказываются от переговоров.

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