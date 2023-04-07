Папа Франциск предложил установить перемирие на Украине на время Пасхи

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Папа Римский Франциск предложил объявить перемирие на Украине, а также в новых российских регионах с 9 апреля на время Пасхи. По его словам, режим прекращения огня необходимо установить на две недели. Об этом рассказал глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

По его словам, у него состоялся личный разговор с Папой Римским.

"Следующая неделя – это неделя Пасхи католическая, а потом – неделя Пасхи православная. И только что Папа мне сообщил, что он в честь этого предлагает, чтобы в зоне СВО на Украине прекратились все боевые действия на две недели", – цитирует ТАСС Севастьянова.

Он уточнил, что никто из сторон не должен проводить наступлений или открывать огонь по позициям противника.

Ранее понтифик заявлял, что готов посетить Украину, если потом у него будет возможность отправиться в Россию.

До этого Папа Франциск призывал к миру на Украине, когда православные и католики праздновали Рождество.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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