Ватикан извинился за слова Папы Римского о чеченцах и бурятах

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Москва получила от Ватикана официальные извинения за высказывание Папы Римского Франциска о чеченцах и бурятах. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Буквально в эти часы по дипломатическим каналам из Ватикана получено обращение, которое содержит официальное заявление от имени государственного секретаря Святого Престола Пьетро Паролина в связи с упомянутым высказыванием понтифика", – сказала дипломат.

По ее словам, в заявлении отмечается, что Святой Престол с уважением относится ко всем российским народам, как и к народам других стран, а также к их вере и культуре.

Захарова отметила, что умение признавать ошибки редко встречается в сегодняшних международных отношениях, а потому вызывает искреннее уважение. Отныне инцидент с Ватиканом исчерпан и Москва готова к продолжению сотрудничества, подытожила представитель МИД.

В конце ноября Папа Римский в интервью Americamagazine заявил, что чеченцы и буряты являются наиболее жестокими военнослужащими российских вооруженных сил на Украине. Он также отметил, что "если есть люди-мученики, то должны быть и те, кто их мучает".

Комментируя высказывание понтифика, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал его не соответствующим христианской этике. По его мнению, подобные заявления не способствуют укреплению роли Святого Престола в урегулировании на Украине.



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