Посол в Ватикане передал протест по поводу высказываний понтифика о ВС РФ

Фото: ТАСС/picture alliance/Stefano Spaziani

Российский посол в Ватикане Александр Авдеев вручил ноту протеста руководству внешнеполитической службы Святого Престола в связи с заявлением Папы Римского Франциска о жестокостях, приписываемых российским военнослужащим. Об этом сообщает ТАСС.

"Вечером 28 ноября я сделал представление руководству дипломатической службы Ватикана, выразив возмущение странными высказываниями, приписываемыми Папе Римскому Франциску в его интервью, вышедшем на портале Americamagazine, опубликованном в США", – сказал он.

По словам Авдеева, российская сторона возмущена словами понтифика. Также он подчеркнул, что никому не удастся поставить под сомнение непоколебимое единство многонационального народа РФ.

Как сообщалось, Папа Римский в интервью американским СМИ заявил, что чеченцы и буряты являются наиболее жестокой частью ВС РФ на Украине. Он также отметил, что "если есть люди-мученики, то должны быть и те, кто их мучает".

На слова Франциска отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала высказывание главы преверженцев католической веры русофобским и извращением истины.

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