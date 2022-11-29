Глава буддистов РФ прокомментировал слова Папы Римского о жестокости бурятов в СВО

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев прокомментировал слова Папы Римского Франциска о жестокости бурятов в ходе специальной военной операции на Украине.

До этого Папа Римский в интервью представителям СМИ США заявил, что чеченцы и буряты являются наиболее жестокой частью ВС РФ на Украине. Он также отметил, что "если есть люди-мученики, то должны быть и те, кто их мучает".

Подобное высказывание Аюшеев объяснил непониманием условий жизни людей в Сибири и на Дальнем Востоке со стороны европейских латинцев. По его словам, проживающее в указанных регионах население отличается стойкостью, терпеливостью и выносливостью.

"Потому наши люди не жестокие, они просто вынуждены повторно и достойно защищать свою родину от фашизма, как наши деды и прадеды", – написал Аюшеев в своем телеграм-канале.

Ранее слова папы Франциска прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала высказывание главы преверженцев католической веры русофобским и извращением истины.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!