Посол РФ в Ватикане отметил помощь Папы Римского в процессе обмена пленными с Киевом

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Обмен пленными между Россией и Украиной осуществляется в том числе благодаря усилиям Папы Римского Франциска, который передает Москве соответствующие списки, заявил российский посол в Ватикане Александр Авдеев. Об этом сообщает Askanews.

"Освобождение российской стороной украинских военнопленных или их обмен происходят в том числе с учетом списков, регулярно передаваемых нам Папой Франциском. В этом деле мы высоко ценим личные действия понтифика", – сказал он.

Авдеев отметил, что Папа Римский выполняет чрезвычайно важную гуманитарную миссию, позволяющую вернуть сотни россиян их семьям.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан прикладывает все усилия, чтобы урегулировать конфликт на территории Украины. По его словам, Ватикан желает, чтобы российская и украинская стороны возобновили переговоры. Кроме того, говоря об обмене военнопленными, Папа Римский сказал, что "это вещи, которые Святой престол всегда делал".

В ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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