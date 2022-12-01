Лавров назвал нехристианским заявление Папы Римского о жестокости бурятов и чеченцев

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Высказывание Папы Римского Франциска о жестокости военнослужащих ВС РФ из Бурятии и Чечни не соответствует христианской этике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Папа Франциск и к переговорам призывает, но и делал недавно непонятное заявление, совсем не христианское, выделив две народности РФ в какую-то категорию, от которой можно ожидать зверств во время военных действий", – отметил министр.

Лавров отметил, что такие заявления не способствуют укреплению авторитета Святого Престола и урегулированию конфликта на Украине. Также он выразил надежду, что понтифик не позволит себе подобных высказываний в дальнейшем.

Как сообщалось ранее, Папа Римский Франциск в интервью американским СМИ заявил, что чеченцы и буряты являются наиболее жестокой частью ВС РФ на Украине. Он также отметил, что "если есть люди-мученики, то должны быть и те, кто их мучает".

Российский посол в Ватикане Александр Авдеев вручил ноту протеста руководству внешнеполитической службы Святого Престола в связи с данным заявлением. Он подчеркнул, что российская сторона возмущена словами понтифика.

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