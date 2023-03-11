Папа Римский Франциск назвал условие визита в Киев

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Папа Римский Франциск заявил, что готов посетить Украину, если потом у него будет возможность отправиться в Россию.

"Я готов поехать в Киев. Я хочу поехать в Киев. Но с условием поехать и в Москву. Я поеду в оба города или ни в один", – приводит его слова издание La Nacion.

Понтифик считает, что у него получится посетить обе столицы.

Ранее российский посол в Ватикане Александр Авдеев отметил, что обмен пленными между Россией и Украиной осуществлялся в том числе благодаря усилиям Папы Римского Франциска, который передает Москве соответствующие списки.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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