Папа Римский Франциск призвал к миру на Украине

Фото: ТАСС/AP/Gregorio Borgia

Папа Римский Франциск поздравил с Рождеством православных и католиков Восточных церквей и призвал к миру на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

"Передаю искренние поздравления восточным церквям, и католическим, и православным, которые завтра будут отмечать Рождество Христово. Особенно обращаюсь к братьям и сестрам страдающего украинского народа. Рождение Спасителя вселяет надежду на конкретные шаги, которые смогут положить конец сражениям и привести к миру", – сказал понтифик.

В пятницу, 6 января, Россия ввела режим прекращения огня в зоне специальной-военной операции, чтобы православные жители новых регионов смогли посетить рождественские службы. К временному перемирию призвал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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