Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Городские службы столицы на Рождество продолжат работать в усиленном режиме, все системы жизнеобеспечения столицы функционируют штатно. Об этом комплекс городского хозяйства сообщил в своем телеграм-канале со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Он отметил, что принимаются все необходимые меры для обеспечения беспрерывного функционирования систем жизнеобеспечения.

"Организована круглосуточная работа штаба Комплекса городского хозяйства, дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", – сообщил Бирюков.

В преддверии религиозного праздника усилен контроль соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

"Особое внимание уделяется уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий, задействуется необходимое количество коммунальной техники и рабочих", – сказано в сообщении.

Кроме того, в состоянии повышенной готовности находятся 1,5 тысячи человек личного состава пожарно-спасательных подразделений, сформированы 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад, а также подготовлены 1,8 тысячи источников энергоснабжения.

Ранее стало известно, что более 10 тысяч человек обеспечат охрану общественного порядка во время празднования Рождества Христова в Москве. На контроле правоохранителей будет более 510 религиозных объектов. Службу в рождественские праздники будут нести более 6,1 тысячи полицейских и около 1,8 тысячи представителей Росгвардии.

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