Более 10 тысяч человек обеспечат безопасность на рождественских мероприятиях в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Более 10 тысяч человек обеспечат охрану общественного порядка во время празднования Рождества Христова в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

На контроле правоохранителей будет более 510 религиозных объектов. Службу в рождественские праздники будут нести более 6,1 тысячи полицейских и около 1,8 тысячи представителей Росгвардии. Также им будут помогать 2,2 тысячи дружинников Московского городского штаба народной дружины.

Православные христиане празднуют Рождество Христово 7 января. Это один из центральных праздников христианства, установленный в честь рождения на свет Иисуса Христа. Согласно Евангелию от Луки, Иисус Христос появился на свет от Девы Марии в царствование императора Августа (Октавия) в городе Вифлееме.

Дева Мария и праведный Иосиф держали путь в Вифлеем, чтобы принять участие во всенародной переписи, которую устроил император. Они смогли найти ночлег только в известняковой пещере, предназначенной для стойла скота. В этот момент Мария произвела на свет младенца Иисуса Христа.

Верующие смогут встретить Рождество в храмах. Праздничные службы пройдут в столичных церквях и монастырях.

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