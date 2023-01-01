Москвичи встретили Новый 2023 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи встретили 2023 год за праздничным столом под бой курантов.

Сергей Собянин поздравил горожан с праздником и пожелал, чтобы 2023-й принес больше любви, добра и радости. Он поблагодарил москвичей за доверие и поддержку. Мэр также пожелал жителям, чтобы их мечты были исполнены.

По традиции до боя курантов россиян поздравил Владимир Путин. Глава государства отметил, что 2022-й был годом, который многое расставил по своим местам. Президент призвал россиян забыть обиды и признаться друг другу в любви.

Художественная подсветка зданий и мостов в Москве будет радовать горожан на протяжении всей новогодней ночи. По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, это продлится до 8 января.

С 1 по 8 января в музеях Москвы и выставочных залах организуют свыше 40 праздничных мероприятий. Жители столицы смогут послушать лекции, принять участие в обсуждениях и мастер-классах. Например, в Московском государственном музее Сергея Есенина 3 и 8 января пройдет специальная программа о традиционных зимних развлечениях.

Также в столице работает зимний фестиваль "Путешествие в Рождество", который пройдет до 8 января. Мероприятия представляют собой одно из новогодних традиций Москвы. Фестиваль организовали на 32 столичных площадках.

В рамках мероприятий посетители смогут бесплатно покататься на коньках, принять участие в творческих и кулинарных мастер-классах, побывать на ярких гастрономических шоу от ведущих поваров и многое другое.

За безопасность москвичей в новогоднюю ночь отвечают свыше 7,1 тысячи человек. Для охраны жителей задействовали 3,5 тысячи полицейских, 3,3 тысячи росгвардейцев и более 300 сотрудников частных охранных организаций.

Жителей предупредили, что каких-либо ограничений для водителей и пешеходов на Тверской улице, а также в переулках центральной части Москвы в новогодние выходные не планируются.

Однако в период с 18:00 31 декабря до 07:00 1 января будет ограничен вход на Красную площадь. Помимо этого, для жителей и гостей города закроют вход на площадь Революции и Манежную площадь.

В новогоднюю ночь Московская канатная дорога будет работать до 05:00. Те, кто пожелал встретить праздник в воздухе, воспользовались верхней станцией "Воробьевы горы". Там работают кафе комплекса и панорамная веранда на втором этаже.

Кроме того, поезда ЦППК в новогоднюю (с 31 декабря на 1 января) и рождественскую (с 6 на 7 января) ночь будут ходить дольше. Также в ночь на 1 января увеличатся поездки МЦД.

Помимо этого, в период с 1 по 8 января автовладельцы смогут припарковать свои машины на улицах Москвы бесплатно. Во время длительных выходных водителям посоветовали быть внимательными на проезжей части и соблюдать ПДД.

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