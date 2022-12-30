Путин поздравил с Новым годом и Рождеством лидеров ряда государств

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил с Новым годом и Рождеством лидеров Абхазии, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и ряда других государств. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В послании к главе Абхазии Аслану Бжании президент России указал на динамичное развитие отношений Сухума и Москвы в духе союзничества и партнерства. Он также выразил надежду, что в следующем году продолжится совместная работа по двусторонней повестке на благо братских народов.

В обращении к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву Путин отметил рекордный рост товарооборота, динамичный рост сотрудничества в транспортной и гуманитарной областях. Он также выразил уверенность в обеспечении наращивания комплекса российско-азербайджанских связей.

Путин также направил поздравительную телеграмму лидерам Армении, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Южной Осетии.

Кроме того, обращения получили президенты Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Кубы, а также лидеры Вьетнама, Индии, Китая, Никарагуа, Сирии.

Среди глав европейских государств Путин поздравил премьера Венгрии Виктора Орбана, президента Сербии Александра Вучича, лидеры Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Глава российского государства направил поздравительные телеграммы и ряду бывших лидеров. Речь, в частности, идет о бывшем премьере Италии Сильвио Берлускони, о бывших президентах Армении Роберте Кочаряне и Серже Саргсяне, первом президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве и экс-канцлере Германии Герхарде Шредере.

Поздравления от Путина не получил президент США Джо Байден.

Ранее сообщалось, что поздравление Путина с Новым годом пройдет по традиционному формату. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что каждое новогоднее обращение российского лидера несет отпечаток произошедших событий в стране. Обращение будет записываться без изменений на фоне Кремля.



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