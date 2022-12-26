Путин посетит рождественскую службу в 2023 году

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин планирует посетить рождественскую службу в следующем году.

"Он традиционно в Рождество посещает службу, будет так и в 2023 году. Мы тоже сообщим", – передает ТАСС его слова.

Ранее Путин рассказал, как планирует встретить Новый год. Глава государства с улыбкой отметил, что будет в кругу семьи смотреть новогоднее поздравление президента РФ.

До этого российский лидер в разговоре с маленькой девочкой поделился, что верит в Деда Мороза. По его мнению, все приличные люди должны это делать. Так Путин ответил на вопрос девочки в ходе посещения Дома молодежи и "Елки желаний" в "Манеже".

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