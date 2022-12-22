Путин огласит послание Федеральному собранию в начале 2023 года

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Владимир Путин сообщил, что огласит послание Федеральному собранию в начале 2023 года. Глава государства отметил, что основные его тезисы уже звучали ранее в других выступлениях.

Президент РФ подчеркнул, что послание парламенту обязательно состоится, однако наблюдается большая динамика событий, поэтому требуется время, чтобы зафиксировать результаты. Именно поэтому это мероприятие не представилось возможным провести в текущем году, объяснил Путин.

Ранее в СМИ со ссылкой на источники в парламенте заявили, что Путин может выступить с посланием Федеральному собранию уже в следующем году.

До этого в прессе распространилась информация, согласно которой российский лидер мог обратиться с посланием к Федеральному собранию в последнюю неделю декабря.

Однако позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию. Представитель Кремля подчеркнул, что подобные сообщения являются ложными.





Песков допустил, что послание Путина Федеральному собранию может состояться в 2023 году

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!