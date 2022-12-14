13:27Политика
Песков допустил, что послание Путина парламенту может состояться в следующем году
Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал гаданиями на кофейной гуще сообщения некоторых СМИ о том, когда состоится послание Владимира Путина Федеральному собранию.
При этом представитель Кремля не исключил, что подобное мероприятие пройдет в 2023 году.
"Что касается сообщения, возможно ли послание в следующем году – безусловно, возможно. Это такая достаточно очевидная истина", – приводит слова Пескова ТАСС.
Ранее в СМИ со ссылкой на источники в парламенте заявили, что Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию уже в следующем году.
До этого в прессе распространилась информация, согласно которой российский лидер мог обратиться с посланием к Федеральному собранию в последнюю неделю декабря. Тогда сообщалось о 27 декабря.
Однако позже Песков опроверг эту информацию. Представитель Кремля подчеркнул, что подобные сообщения являются ложными.
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