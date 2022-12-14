Песков допустил, что послание Путина парламенту может состояться в следующем году

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал гаданиями на кофейной гуще сообщения некоторых СМИ о том, когда состоится послание Владимира Путина Федеральному собранию.

При этом представитель Кремля не исключил, что подобное мероприятие пройдет в 2023 году.

"Что касается сообщения, возможно ли послание в следующем году – безусловно, возможно. Это такая достаточно очевидная истина", – приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее в СМИ со ссылкой на источники в парламенте заявили, что Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию уже в следующем году.

До этого в прессе распространилась информация, согласно которой российский лидер мог обратиться с посланием к Федеральному собранию в последнюю неделю декабря. Тогда сообщалось о 27 декабря.

Однако позже Песков опроверг эту информацию. Представитель Кремля подчеркнул, что подобные сообщения являются ложными.



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