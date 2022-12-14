Конституция не регулирует сроки и порядок послания президента – Клишас

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Законы Конституции не регулируют сроки и порядок посланий президента, он сам может устанавливать их. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора Андрея Клишаса.

"Если Конституцией или законом порядок реализации того или иного полномочия не указан (статья содержит ряд таких указаний), то президент самостоятельно определяет порядок и сроки реализации своих полномочий. В частности, это касается и послания Федеральному собранию", – заявил Клишас.

Сенатор указал на 84-ю статью Конституции. Согласно закону, президент обращается к парламенту с ежегодными посланиями о положении в государстве, а также об основных направлениях внутренней и внешней политики.

Ранее в СМИ со ссылкой на источники в парламенте заявили, что Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию уже в следующем году.

Инсайдер заявил, что подобное мероприятие должно организовываться раз в году, отсчет начинается с предыдущего. Поэтому в 2022 году, скорее всего, послание не состоится.

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