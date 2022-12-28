Поздравление Путина с Новым годом пройдет без изменений формата

Фото: kremlin.ru

Поздравление Владимира Путина с Новым годом пройдет по традиционному формату, без изменений, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы никогда не рассказываем, как и когда записывается новогоднее поздравление президента, могу лишь сказать, что президент традиционно в полночь обратится к россиянам и поздравит их с наступающим Новым годом", – сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, каждое новогоднее обращение президента несет отпечаток произошедших событий в стране. Этот год не является исключением. Кроме этого, обращение будет записываться без изменений на фоне Кремля, добавил Песков.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин рассказал, как планирует встретить Новый год. Глава государства отметил, что будет в кругу семьи смотреть новогоднее поздравление президента РФ.

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